Бондаренко вийшла до парного півфіналу тенісного турніру в Акапулько

Бондаренко вийшла до парного півфіналу тенісного турніру в Акапулько

Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко здобула право грати у півфіналі парного розряді турніру WTA International в Акапулько (Мексика) із призовим фондом 275 тис дол

У матчі другого раунду українсько-канадський дует Бондаренко/Шерон Фішман переграв американсько-сербську пару Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович - 7:6 (7:5),  6:2. повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті рівно півтори години.

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Наступними опонентками Катерини та Шерон стануть австралійки Еллен Перес/Сторм Сандерс, які посіяні під третім номером.

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