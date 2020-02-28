Бондаренко вийшла до парного півфіналу тенісного турніру в Акапулько
Укрінформ
Українська тенісистка Катерина Бондаренко здобула право грати у півфіналі парного розряді турніру WTA International в Акапулько (Мексика) із призовим фондом 275 тис дол
У матчі другого раунду українсько-канадський дует Бондаренко/Шерон Фішман переграв американсько-сербську пару Сабріна Сантамарія/Ніна Стоянович - 7:6 (7:5), 6:2. повідомляє Укрінформ.
Суперниці провели на корті рівно півтори години.
Наступними опонентками Катерини та Шерон стануть австралійки Еллен Перес/Сторм Сандерс, які посіяні під третім номером.