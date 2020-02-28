Успіх з обмовками

«Шахтар» пройшов «Бенфіку» в 1/16 фіналу Ліги Європи, але далі команді Луїша Каштру буде важко.

Успіх «Шахтаря» - це насамперед слабкість «Бенфіки». І від цього потрібно відштовхуватися. Команда Луїша Каштру не грала принципово краще за португальського гранда. Просто у шаленій перестрілці в Лісабоні «Шахтар» сповна використав свої шанси і дуже вчасно забив два м’ячі, не давши господарям зацементувати потрібний рахунок. Спочатку після 0:1 (автогол Діаша), а потім після 1:3 (Степаненко).

Для португальця Каштру протистояння з «Бенфікою» було дуже принциповим. Всю зимову підготовку він сфокусував на цих матчах, досконало вивчивши суперника. В Лісабоні головний тренер «Шахтаря» ризикнув і не став грати на утримання рахунку. Він запропонував авантюрний атакуючий футбол і його ставка зіграла. «Шахтар» блискуче і результативно зіграв у відкритий футбол. Така гра це стихія, як перевіреної гвардії – Тайсона, Ісмаїлі, Алана Патріка, Марлоса і Мораеса, так і нових облич – Тете, Додо, Маркоса Антоніо.

Водночас, матчі з «Бенфікою» продемонстрували і слабкість цього «Шахтаря». Команда Каштру не здатна протистояти пресингу (Марлос і Тайсон сьогодні просто фізично не готові стільки рухатися), а організація захисту не витримує будь-якої критики. По одинці захисники «Шахтаря» (Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі) класні гравці, але проти сильного суперника вони не здатні грати злагоджено. Каштру знає про цю проблему, але він не здатен її подолати. Поєдинки в УПЛ – поганий полігон для відпрацювання оборонних дій.

Нинішній вихід «Шахтаря» до другого раунду весняної частини єврокубків - шостий в історії клубу. Чи є у команди Каштру шанс пройти далі? Так, є. Тренерський штаб «гірників» вже знає над чим працювати в першу чергу (пресинг, захист, брак в передачах). Вистачає у Каштру і кадрового потенціалу, аби придумати щось нове і спробувати покращити свою гру на євроарені.

І про головне. Три очки, які «Шахтар» набрав в матчах з «Бенфікою» в таблицю коефіцієнтів, стали майже гарантією того, що Україна не впаде нижче 10-го місця за підсумками сезону. А це означатиме: чемпіон країни як і раніше безпосередньо потрапить в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Святослав Василик, Київ