Футболісти “Шахтаря” в 1/8 Ліги Європи хотіли б зустрітися з командою Фонсеки

Футболісти донецького клубу “Шахтар” в 1/8 фіналу Ліги Європи хотіли б зіграти з командою Паулу Фонсеки — італійською “Ромою”.

Про це у коментарі Tribuna.com розповів півзахисник “Шахтаря” Тарас Степаненко.

“Хочеться зустрітися з Фонсекою або Фредом? Думаю, навіть більше з Фонсекою, тому що у них зараз не дуже хороший період”, - сказав Степаненко.

Також півзахисник прокоментував вчорашню гру з “Бенфікою”: “Трохи знітилися, неправильно грали, віддали в першому таймі перевагу. Програвали багато боротьби, багато неточних передач було. Перший тайм просто провалили. Серйозна розмова була в роздягальні. Струснув нас Містер. Початок другого тайму трохи зім'ятим вийшов, але потім вирівняли, зрівняли”.

Як повідомлялося, вчора футболісти “Шахтаря” зіграли внічию з “Бенфікою” (3:3) і за сумою двох матчів (5:4) пройшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Свого суперника “гірники” дізнаються сьогодні, 28 лютого. Жеребкування розпочнеться о 14.00.

Перші матчі заплановані на 12 березня, матчі у відповідь - 19 березня.

Нагадаємо, у червні 2019 року португальський тренер Паулу Фонсека завершив роботу в “Шахтарі”, який очолював із 2016-го, і перейшов до італійської "Роми".

Фото: shakhtar.com