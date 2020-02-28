Кадар залишив “Динамо” і виступатиме у китайській Суперлізі

29-річний угорський захисник Тамаш Кадар залишив київський футбольний клуб “Динамо” і виступатиме у китайській Суперлізі.

Тамаш Кадар перейшов до клубу “Шаньдун Лунен” на постійній основі. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Футбольний клуб "Динамо" (Київ) досяг домовленості з клубом китайської Суперліги "Шаньдун Лунен" про перехід захисника Тамаша Кадара. Трансфер здійснений на постійній основі, сторони домовилися не розголошувати фінансові умови угоди”, - йдеться в повідомленні.

Кадар виступав за "Динамо" з 2017 року після переходу з польського клубу "Лех". На його рахунку 66 матчів в УПЛ (0 голів), 8 матчів у кубкових національних турнірах (1 гол) і 30 поєдинків (0 голів) в єврокубках у складі київської команди.

Раніше повідомлялося, що угорського захисника перевели в дубль після конфлікту з головним тренером киян Олексієм Михайличенком. На початку лютого Кадара перевели в молодіжну команду "Динамо" після його грубої розмови з тренером під час тренування.