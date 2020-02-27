"Бенфіка" - "Шахтар". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА між футболістами лісабонської "Бенфіки" і донецького “Шахтаря”.

"Бенфіка" - "Шахтар"

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27 лютого 2020 року. Лісабон. "Ештадіу ду Бенфіка". Початок о 22.00. Температура повітря 14С.

Ласкаво просимо до Лісабона на повторний поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому зустрічаються чемпіони Португалії та України - футболісти лісабонської "Бенфіки" і донецького “Шахтаря”.

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Стартові склади.

"Бенфіка" - Одіссеяс Влаходімос, Алекс Грімальдо, Рубен Діаш, Шикінью, Дієго Соуза, Пицці, Рафа Сілва, Юліан Вайгль, Адель Таарабт, Томаш Тавареш, Ферру.

Головний тренер - Бруну Лаже (Португалія).

"Шахтар" - Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораес, Маркос Антоніо, Марлос, Алан Патрік, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Додо.

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр - Бьорн Кейперс (Голландія).

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Перша зустріч у Харкові завершилася з рахунком 2:1 на користь "Шахтаря".

Переможець протистояння за сумою двох матчів вийде до 1/8 фіналу розіграшу. Жеребкування - 28 лютого.

"Шахтар" і "Бенфіка" потрапили до Ліги Європи з Ліги чемпіонів. "Гірники" фінішували третіми в групі С слідом за англійським "Манчестер Сіті" та італійською "Аталантою". "Бенфіка" у свою чергу посіла 3-тє місце у квартеті G, де пропустила вперед німецький "Лейпциг" і французький "Ліон".

Суперники раніше зустрічалися лише на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2007/08. Обидва виграли в гостях. "Шахтар" переміг 1:0 в Лісабоні, "Бенфіка" - 2:1 в Донецьку.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи 2019/20 відбудеться 27 травня в Гданську (Польща) на однойменному стадіоні.