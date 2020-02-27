«Динамо» виключило Кадара із заявки на сезон

Угорського захисника перевели в дубль після конфлікту з Олексієм Михайличенком.

Захисник Томаш Кадар виключений із заявки «Динамо» на сезон 2019/20 Української Прем'єр-ліги, повідомляє сайт УПЛ.

На початку лютого Кадара перевели в молодіжну команду киян. Причина – захисник під час тренування нагрубив головному тренеру «Динамо» Олексію Михайличенку.

Сам Кадар в Instagrame повідомив, що направляється в Будапешт.

Раніше угорські ЗМІ стверджували, що Томаш близький до переходу в «Фехервар», проте сам захисник спростував цю інформацію. Українські ЗМІ повідомили, що Кадар потрапив в список гравців, від яких хоче позбутися «Динамо». Угорець виступає за київський клуб з 2017 року.

У нинішньому сезоні Кадар зіграв 20 матчів за «Динамо», відзначившись однією результативною передачею. Контракт гравця з клубом закінчується в червні 2023 року.

«Динамо» йде на другому місці УПЛ. Кияни відстають від «Шахтаря» на 14 очок. Наступний матч кияни зіграють 28 лютого на виїзді проти СК «Дніпро-1».