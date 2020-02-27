З “Олександрії” зняли трансферний бан - ЗМІ

Із футбольного клубу “Олександрія” зняли трансферний бан. Тепер клуб може офіційно дозаявити своїх зимових новачків.

Про це повідомив журналіст Игор Бурбас у Twitter.

“Борг погашено, трансферний бан знято. Олександрія сьогодні офіційно дозаявляє усіх зимових новачків”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, “Олександрія” мала заборону на реєстрацію гравців в Україні та міжнародних змаганнях УЄФА через борг своєму колишньому гравцю Йосипу Барішичу. Заборона діяла до повного виконання рішень органів правосуддя ФІФА.

Наразі борг, який складав 233 000 доларів плюс відсотки, погашений.

У суботу, 29 лютого, в рамках 20 тура чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги футболісти “Олександрії” на виїзді проведуть матч проти ПФК “Львів”.

Фото: fco.com.ua