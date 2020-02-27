У Британії створюють Зал слави АПЛ

У Британії створюють Зал слави АПЛ

Укрінформ
У Британії створюють Зал слави кращих футболістів чемпіонату Англії серед команд Прем’єр-ліги.

Імена перших двох членів Залу слави АПЛ оголосять 19 березня, повідомляє iSport.ua.

“Прем’єр-ліга оприлюднила плани із запуску свого офіційного Залу слави, в якому відзначатимуться виняткові навички та талант гравців, що виступали у змаганні з моменту його створення 1992 року”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначив виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс, "це буде приводом для англійських уболівальників згадати дійсно великі кар'єри в лізі".

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Нагадаємо, у листопаді в Англії до Залу слави LMA (Асоціації менеджерів Ліги) за свої досягнення увійшли наставники футбольних клубів "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль" Хосеп Гвардіола і Юрген Клопп. 

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