У Британії створюють Зал слави АПЛ
Імена перших двох членів Залу слави АПЛ оголосять 19 березня, повідомляє iSport.ua.
“Прем’єр-ліга оприлюднила плани із запуску свого офіційного Залу слави, в якому відзначатимуться виняткові навички та талант гравців, що виступали у змаганні з моменту його створення 1992 року”, - йдеться в повідомленні.
OFFICIAL: The Premier League have announced they will introduced a Hall of Fame. The first two inductees will be announced March 19th.— Squawka News (@SquawkaNews) February 27, 2020
“Membership of the Premier League Hall of Fame will be the highest individual honour awarded to players by the League.” pic.twitter.com/jxBw86qE6x
Як зазначив виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс, "це буде приводом для англійських уболівальників згадати дійсно великі кар'єри в лізі".
Нагадаємо, у листопаді в Англії до Залу слави LMA (Асоціації менеджерів Ліги) за свої досягнення увійшли наставники футбольних клубів "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль" Хосеп Гвардіола і Юрген Клопп.