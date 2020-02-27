У Британії створюють Зал слави АПЛ

У Британії створюють Зал слави кращих футболістів чемпіонату Англії серед команд Прем’єр-ліги.

Імена перших двох членів Залу слави АПЛ оголосять 19 березня, повідомляє iSport.ua.

“Прем’єр-ліга оприлюднила плани із запуску свого офіційного Залу слави, в якому відзначатимуться виняткові навички та талант гравців, що виступали у змаганні з моменту його створення 1992 року”, - йдеться в повідомленні.

OFFICIAL: The Premier League have announced they will introduced a Hall of Fame. The first two inductees will be announced March 19th.



“Membership of the Premier League Hall of Fame will be the highest individual honour awarded to players by the League.” pic.twitter.com/jxBw86qE6x — Squawka News (@SquawkaNews) February 27, 2020

Як зазначив виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс, "це буде приводом для англійських уболівальників згадати дійсно великі кар'єри в лізі".

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Нагадаємо, у листопаді в Англії до Залу слави LMA (Асоціації менеджерів Ліги) за свої досягнення увійшли наставники футбольних клубів "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль" Хосеп Гвардіола і Юрген Клопп.