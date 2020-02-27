Марченко поступився у третьому колі турніру ATP у Франції

Український тенісист Ілля Марченко не зміг вийти до чвертьфіналу турніру ATP Challenger Tour, який проходить у французькому місті По.

У четвер Ілля (№211 АТР) у третьому раунді програв Теймуразу Габашвілі (277), який виступає за Росію, - 4:6, 7:5, 5:7, повідомляє Укрінформ. Тенісисти провели на корті 2 години 24 хвилини. У попередніх раундах турніру українець здобув дві вольові перемоги. Поступаючись у перших сетах, Марченко здолав Маттіаса Бахінгера з Німеччини - 3:6, 7:6 (12:10), 6:4 та аргентинця Марко Трунджелліті - 2:6, 7:5, 6:1. Читайте також: Марченко здолав аргентинця на турнірі ATP Challenger Tour у Франції В 1/4 фіналу суперником Габашвілі буде француз Бенжамен Бонзі (252).