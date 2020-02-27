Миколаївці вибороли дві золоті медалі на міжнародному турнірі з тхеквондо у Швеції

Миколаївські спортсмени вибороли дві золоті медалі на міжнародному турнірі з тхеквондо у Швеції.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У Швеції відбувся міжнародний турнір з тхеквондо ВТФ «Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1”. В змаганнях наше місто представляли 4 спортсмени ДЮСШ №2: Лабузова Марія, Мірзоєв Сімур, Коптєва Єлизавета та Смірнов Олександр. Тренер - Григорій Хозяїнов», - йдеться у повідомленні.

Миколаївці вибороли дві золоті медалі на міжнародному турнірі з тхеквондо /Фото: Миколаївська міськрада

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У фіналі Коптєва та Мірзоєв посіли найвищі сходинки турніру, здобувши для збірної команди України 2 золоті медалі.