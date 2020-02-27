Італійські ЗМІ повідомили про першого хворого на коронавірус у професіональному футболі

В Італії зафіксували перший випадок захворюваності на коронавірус у професіональному футболі.

Сьогодні одразу декілька італійських ЗМІ повідомили про виявлений діагноз коронавірусу у одного з футболістів Серії С. Повідомляється, що гравець знаходиться у лікарні, у нього нездужання та лихоманка, але ім’я не називається.

Раніше федерація футболу Італії прийняла рішення проводити ігри Серії А за закритими дверима, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Також, за інформацією ЗМІ, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стурбований можливістю поширення епідемії коронавірусу країнами Європи. Якщо епідемія поширюватиметься, у організаторів Євро-2020 не лишиться іншого вибору, як скасувати або перенести чемпіонат Європи з футболу. Недоотримані прибутки УЄФА при цьому складуть сотні мільйонів євро.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: EPA