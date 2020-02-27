Визначилися місця проведення ігор 1/4 фіналу Кубка України з футболу

Українська асоціація футболу визначила місця проведення та час початку чвертьфінальних матчів розіграшу Кубка України сезону-2019/2020.

Поєдинок "Динамо" (Київ) - "Олександрія" пройде 11 березня на столичному НСК "Олімпійський" і стартує о 19.30, повідомляє Укрінформ. 11 березня відбудуться ще дві зустрічі. Матч "Минай" - "Інгулець" (Петрове) пройде у Минаї Закарпатської області на "Минай-Арені". Початок о 15.00. Клуб "Альянс" (Липова Долина, Сумська область) о 18.00 прийматиме на сумському стадіоні "Ювілейний" ФК "Маріуполь". Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Бенфіка" - "Шахтар" 12 березня о 19.00 розпочнеться на стадіоні імені Ю.Гагаріна у Чернігові розпочнеться гра "Десна" (Чернігів) - "Ворскла" (Полтава).