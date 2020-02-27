Український боксер Гвоздик розпочав тренувальний табір

Ексчемпіон WBC у напівважкій ваговій категорії українский боксер Олександр Гвоздик розпочав тренувальний табір.

Про це Олександр Гвоздик повідомив у своєму Instagram.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 18 жовтня 2019 року, Гвоздик програв Артуру Бетербієву технічним нокаутом у десятому раунді. Об'єднавчий поєдинок за титули WBC та IBF у напівважкій вазі пройшов у Філадельфії (США). Після бою українець поскаржився на головний біль і деякий час перебував у медичному закладі.

Поєдинок Гвоздика з Бетербієвим увійшов до трійки найкращих у 2019 році за версією Top Rank.

Це була його перша поразка в професіональній кар'єрі. До цього 32-річний український боксер виграв 17 поєдинків поспіль.

За інформацією ЗМІ, повернення Олександра Гвоздика на ринг очікується у червні.

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