УХЛ: «Донбас» обіграв на виїзді «Білий Барс»

«Кременчук» розгромив у Харкові «Динамо».

В центральному матчі 38-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на виїзді «Білий Барс» (Біла Церква) 4:2. «Кременчук» розгромив «Динамо» (Харків) 14:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Донбас» довів свою переможну серію в чемпіонаті до 9 перемог поспіль. В Білій Церкві чинний чемпіон обіграв «Білий Барс» 4:2. У переможців шайби закинули: Лялька, Волков (двічі), Костиков. За «Білий Барс» забивали Ружников і Благой.

В іншому матчі дня «Кременчук» розгромив на виїзді «Динамо» (Харків) 14:0. У складі гостей хет-трик в активі Ворони.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 93 (38). На другому місці «Донбас» - 86 (37). «Дніпро» на третій позиції - 77 (37). «Білий Барс» посідає четверте місце – 50 (37).

Нагадаємо, в центральному матчі 37-го туру УХЛ «Донбас» переміг вдома «Дніпро» (Херсон) 3:1.