Українка стала мультимедалісткою турніру з художньої гімнастики в Угорщині

Українська спортсменка Єва Мелещук стала мультимедалісткою міжнародного турніру Gracia Cup із художньої гімнастики, який 23 - 25 лютого проходив у Будапешті (Угорщина).

Про це повідомляє пресслужба Федерації гімнастики України.

Переможниця Всесвітньої Універсіади і призер етапів Кубка світу Єва Мелещук показала у Будапешті другий результат у багатоборстві (87.100) і завоювала 4 срібні медалі у фіналах в окремих видах з обручем, м'ячем, булавами та стрічкою.

Високі результати у багатоборстві показала і вихованка КДЮСШ №5 Єлизавета Лопатіна, яка з сумою 72.500 посіла 8 місце.

Перше і третє місця в багатоборстві вибороли білоруські гімнастки.