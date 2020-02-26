Марченко здолав аргентинця на турнірі ATP Challenger Tour у Франції

Український тенісист Ілля Марченко здобув другу поспіль вольову перемогу на турнірі ATP Challenger Tour, який проходить у французькому місті По.

У середу Ілля (№211 АТР) у трьох сетах обіграв аргентинця Марко Трунджелліті (197) - 2:6, 7:5, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 45 хвилин.

У третьому раунді Марченко зустрінеться з Теймуразом Габашвілі (277), який виступає за Росію.

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Як інформувало агентство, на старті турніру українець вирвав перемогу у Маттіаса Бахінгера з Німеччини - 3:6, 7:6 (12:10), 6:4, відігравши два матчболи.