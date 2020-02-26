Михайлюк набрав 6 очок у матчі НБА, який його команда програла “Денверу”
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Укрінформ
Український захисник американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк взяв участь черговому матчі НБА проти “Денвер Наггетс”.
Поєдинок “Денвер Наггетс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 98:115 (29:23, 30:23, 23:26, 33:26), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому більше 17 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.
За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 6 очок, зробив одну передачу і реалізував 2 з 6 кидків.
Відео кращих моментів матчу:
Наразі команда Михайлюка знаходиться на 12 місці турнірної таблиці Східної конференції НБА. Наступний поєдинок відбудеться 29 лютого проти “Фінікс Санз”.
Фото: Getty Images