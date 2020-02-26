У Запоріжжі пройде чемпіонат України з вертолітного спорту

У Запоріжжі на початку вересня пройде чемпіонат України з вертолітного спорту. Крім того, в Україні планують вперше провести один з етапів Кубка світу з вертолітного спорту.

Про це 25 лютого під час щорічної конференції Федерації вертолітного спорту України сказав президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У вересні на аеродромі у Широкому ми проводитимемо чемпіонат України. Крім того, ми збираємося вперше в Україні провести один із етапів кубка світу з вертолітного спорту», - сказав Богуслаєв.

Попередньо, чемпіонат України проходитиме з 2 по 6 вересня. Свою участь вже підтвердили спортсмени з Білорусі, Чехії, чекають на підтвердження і від польських екіпажів.

У ході конференції в раду Федерації вертолітного спорту України взяли нових членів із Карпат.

«Ми подали заявку для вступу в американську федерацію вертолітного спорту, щоб обмінятися досвідом і разом брати участь у різних заходах за океаном», - додав Богуслаєв.