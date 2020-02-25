Японська J-Ліга відтермінувала матчі до 15 березня через коронавірус

У Японії вирішили відтермінувати проведення поєдинків футбольної J-Ліги до середини березня через поширення коронавірусу.

Про це інформує Kyodo.

"Керівництво J-Ліги заявило у вівторок, що відтермінує всі офіційні матчі, заплановані до 15 березня, оскільки спортивна спільнота Японії намагається боротися з поширенням нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Члени правління J-Ліги погодилися перепланувати графік проведення 94-х матчів через спалах коронавірусу. Керівництво J-Ліги заявило, що прийняло рішення у відповідь на рекомендації урядової колегії медичних експертів, заявивши, що наступний тиждень-два будуть "критично важливими" у визначенні того, наскільки масштабною є епідемія.

Як повідомлялося, федерація футболу Італії ухвалила рішення проводити ігри Серії А за зачиненими дверима, щоб не допустити поширення коронавірусу. Також за порожніх трибун відбудеться другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між “Інтером” та “Лудогорцем”.