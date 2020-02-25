Стаховський зачохлив ракетку на турнірі АТР у Франції

Український тенісист Сергій Стаховський (№161 АТР) зупинився у другому раунді турніру ATP Challenger Tour із призовим фондом 92 тис 40 євро у французькому місті По.

У вівторок киянин програв представнику Росії Теймуразу Габашвілі (277) - 6:7 (1:7), 2:6, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 23 хвилини. Стаховський заявлений на турнірі і в парному розряді, де його партнером є француз Елліот Беншетрі. Читайте також: Бондаренко вийшла до другого кола тенісного турніру в Акапулько Змагання в По завершаться 1 березня.