Стаховський зачохлив ракетку на турнірі АТР у Франції
Укрінформ
Український тенісист Сергій Стаховський (№161 АТР) зупинився у другому раунді турніру ATP Challenger Tour із призовим фондом 92 тис 40 євро у французькому місті По.
У вівторок киянин програв представнику Росії Теймуразу Габашвілі (277) - 6:7 (1:7), 2:6, повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 23 хвилини.
Стаховський заявлений на турнірі і в парному розряді, де його партнером є француз Елліот Беншетрі.
Змагання в По завершаться 1 березня.