Parimatch об’єднує спортивних менеджерів України

У Києві відбулося засідання Sports Talk Club.

Сьогодні в Україні вкрай мало спеціалізованих програм підготовки спортивних менеджерів. При цьому сучасний спорт відчуває жорстку конкуренцію як з боку індустрії розваг, так і з боку кіберспорту. І цю конкуренцію за увагу глядача неможливо виграти, якщо не встигати за вимогами часу і не вчитися на кращих міжнародних прикладах.

ТМ Parimatch, як ключовий меценат українського спорту, стала генеральним партнером нового проекту Sports Talk Club. Його започаткували, як один з напрямків освітньої програми бренду. Іншим партнером проекту став популярний сайт Tribuna.com. Перше засідання пройшло у PM Hall (КВЦ «Парковий») і викликало справжній ажіотаж у спортивному середовищі України.

«В рамках освітньої платформи PM education ми будемо підтримувати різні проекти, спрямовані на розвиток професійних якостей фахівців спортивної індустрії. Sports Talk Club буде цікавий тим, хто хоче вчитися сам і розвивати спорт в країні. Вже сьогодні завдяки цьому проекту можна безкоштовно подивитися лекції спортивних міжнародних маркетологів», - заявив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Тема першої зустрічі клубу – «Digital в спорті». На думку організаторів, сьогодні цифровий маркетинг – це запрос спортивної спільноти. Наш спорт повинен вивчати свого вболівальника, повинен знати як монетизувати спортивне видовище, як працювати в соц мережах і як реагувати на виклики часу. Скажімо, оперувати такими термінами як «токен» і «блокчейн».

Гостями першого засідання стали авторитетні в Європі експерти зі спортивного маркетингу. Зокрема, спеціальним гостем Sports Talk Club став Федеріко Вайнер – лектор Loughborough University UK in sports technology, що має величезний досвід в роботі з даними, CRM-системами та спортивними стартапами.

Федеріко на один день прилетів до Києва і розповів про те, як digital-технології допомагають спортивним клубам заробляти і перемагати. «Сьогодні спорт – це нова релігія. Вона домінує на усіх континентах і приносить емоції та прибутки. Завдання сучасних менеджерів – поєднувати традиційні ходи з новими можливостями», - сказав Вайнер.

В онлайн-режимі виступили Оскар Угас – лектор Real Madrid Univercidad Europea та Стефан Петерс – керівник Асоціації спортивних менеджерів Німеччини. «Сьогодні вболівальники не лише джерело прибутку для спортивних клубів, але за допомогою сучасних технологій вони вже здатні самі впливати на політику клубів і ставати частиною бізнес-проектів», - заявив Оскар Угас. «За прикладом Німеччини Україна також має створити платформу для комунікації спортивних менеджерів», - розповів Стефан Петерс.

Особливо тепло аудиторія зустріла українських спікерів. Відомий баскетоліст Максим Пустозвонов розповів про власний досвід роботи в соц мережах. «Вважаю якісно ввести вланий аккаунт в Instagram – це гарна мотивація для гравців. Є стабільна фанатська база, є можливість проводити конкурси, допомагати дітям і просувати власний бренд», - поділився думками Максим.

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Родзинкою зустрічі став виступ популярного українського журналіста Дмитра Поворознюка (YuoTube-проект «Трендець»). «Перш ніж запустити власний блог, подумайте навіщо. Попереджаю, ваш контент має бути оригінальним і розважальним. А заробляти в Україні на спорті непросто – рекламодавців не вистачає. Втім, зважаючи на дешевий продакш і великі можливості, майбутнє саме за YuoTube-продуктом», - дав кілька порад Поворознюк.

Організатори залишились задоволеними змістом та інтересом до першого засідання Sports Talk Club, який усі бажаючі могли дивитися в онлайн-трансляції. В подальшому його планують проводити раз на два місяці.

Святослав Василик, Київ

Фото: ТМ Parimatch