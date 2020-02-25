Заливальник льоду замінив воротаря “Кароліни” і зробив 7 сейвів у матчі НХЛ

Заливальник льоду замінив воротаря “Кароліни” і зробив 7 сейвів у матчі НХЛ

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Укрінформ
Цікавий випадок стався під час матчу НХЛ, коли в однієї з команд вибули з гри через травму одразу двоє голкіперів.

У команді хокейного клубу “Кароліна Харрікейнс” під час поєдинку з “Торонто Мейпл Ліфс” перший воротар Джеймс Раймер відіграв лише 6 хвилин, а другий - Петро Мразек провів на полі 25 хвилин. Про це повідомляє Footballua.tv.

За правилами команда може використовувати екстреного воротаря. Ним виявився 42-річний Девід Ейрс - водій машини, що заливає лід, який ніколи не грав у НХЛ. Він одразу пропустив дві шайби і до кінця другого періоду рахунок став 4:3. Але після цього Ейрс зробив 7 сейвів і не дав господарям більше забити, а “Кароліна” забила ще двічі й перемогла з рахунком 6:3.

Як повідомляє Hromadske.ua, Дейв Ейрс став справжньою зіркою НХЛ, гру якої прокоментувала велика кількість людей. Зокрема, губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив про готовність зробити воротаря почесним громадянином штату, а головний тренер "Кароліни" Рід БриндьАрмор емоційно сказав, що враження від цієї гри у нього залишаться назавжди.

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Девід Ейрс останні три роки є екстреним воротарем для матчів у Торонто. Останнім клубом, який використовував такого голкіпера, був “Чикаго”. 2016 року 36-річний бухгалтер Скотт Фостер з досвідом гри за університетську команду зробив також 7 сейвів у матчі з “Вінніпегом” (6:2) і жодного разу не пропустив.

 Фото: twitter

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