Заливальник льоду замінив воротаря “Кароліни” і зробив 7 сейвів у матчі НХЛ

Цікавий випадок стався під час матчу НХЛ, коли в однієї з команд вибули з гри через травму одразу двоє голкіперів.

У команді хокейного клубу “Кароліна Харрікейнс” під час поєдинку з “Торонто Мейпл Ліфс” перший воротар Джеймс Раймер відіграв лише 6 хвилин, а другий - Петро Мразек провів на полі 25 хвилин. Про це повідомляє Footballua.tv.

За правилами команда може використовувати екстреного воротаря. Ним виявився 42-річний Девід Ейрс - водій машини, що заливає лід, який ніколи не грав у НХЛ. Він одразу пропустив дві шайби і до кінця другого періоду рахунок став 4:3. Але після цього Ейрс зробив 7 сейвів і не дав господарям більше забити, а “Кароліна” забила ще двічі й перемогла з рахунком 6:3.

We believe in Dave pic.twitter.com/YnxhFKTLpN — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Як повідомляє Hromadske.ua, Дейв Ейрс став справжньою зіркою НХЛ, гру якої прокоментувала велика кількість людей. Зокрема, губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив про готовність зробити воротаря почесним громадянином штату, а головний тренер "Кароліни" Рід БриндьАрмор емоційно сказав, що враження від цієї гри у нього залишаться назавжди.

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Девід Ейрс останні три роки є екстреним воротарем для матчів у Торонто. Останнім клубом, який використовував такого голкіпера, був “Чикаго”. 2016 року 36-річний бухгалтер Скотт Фостер з досвідом гри за університетську команду зробив також 7 сейвів у матчі з “Вінніпегом” (6:2) і жодного разу не пропустив.

Фото: twitter