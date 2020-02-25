Ліга чемпіонів УЄФА: "Челсі" приймає "Баварію", "Наполі" - "Барселону"

Матчі у вівторок, 25 лютого, продовжать стадію 1/8 фіналу футбольної Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

О 22.00 за київським часом англійський "Челсі" на "Стемфорд Брідж" у Лондоні прийматиме німецьку "Баварію" (матч покаже телеканал "Футбол 1"), а у паралельному протистоянні італійський "Наполі" на "Сан-Паоло" в Неаполі зійдеться з іспанською "Барселоною" ("Футбол 2"), повідомляє Укрінформ.

Поєдинки у відповідь відбудуться 18 березня відповідно на "Альянц Арені" у Мюнхені та "Камп Ноу" у Барселоні.

Першу частину стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у середу, 26 лютого, завершать матчі "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія) та "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія). Поєдинки у відповідь намічені на 17 березня.

Читайте також: Фанати голосно зустріли прибуття Мессі в Неаполь на матч Ліги чемпіонів

Як повідомлялося, минулого тижня італійська "Аталанта" у Мілані розгромила іспанську "Валенсію" (4:1), англійський "Тоттенгем" у Лондоні програв німецькому "Лейпцигу" (0:1), іспанський "Атлетико" у Мадриді обіграв чинного володаря титулу англійський "Ліверпуль" (1:0), а німецька "Боруссія" в Дортмунді завдала поразки французькому "Парі Сен-Жермен" (2:1). Доля путівок до чвертьфіналу у цих дуелях вирішиться 10-11 березня.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).