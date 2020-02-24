«Реал» проти «Ман Сіті»: головна інтрига в ЛЧ

«Баварія», «Барселона» і «Ювентус» мають високі шанси пробитися в чвертьфінал ЛЧ.

25 і 26 лютого зіграють другу половину матчів плей-офф Ліги чемпіонів. На цій стадії в турнірі залишились найсильніші команди і тому кожна пара гідна особливої ​​уваги.

Взяти, наприклад, матч «Челсі» - «Баварія». Дві попередні зустрічі команд припали на фінали Ліги чемпіонів (2012 рік) і Суперкубка УЄФА (2013 рік). В обох випадках переможця визначали в серії післяматчевих пенальті, спочатку сильнішим виявився «Челсі», а через рік вже «Баварія». Зараз на думку аналітиків Parimatch в кращій формі перебувають мюнхенці, навіть в гостьовому матчі у них цілих 49% на перемогу.

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Приблизно такий самий розклад і в матчі «Наполі» - «Барселона», де Parimatch дає каталонцям 45% на перемогу. Раніше команди в єврокубках не перетиналися. Але при цьому статистика свідчить не на користь «Барселони». По-перше, іспанці програли італійцям два попередніх протистояння в ЛЧ. По-друге, в 16 останніх гостьових матчах ЛЧ у «Барселони» лише шість перемог (шість нічиїх і чотири поразки). Щоправда, і у «Наполі» з іспанцями теж не все гаразд. Команда поступилася в чотирьох останніх протистояннях з іспанськими клубами.

Відмінні шанси на перемогу в гостьовому матчі і у «Ювентуса»: 53% на те, що туринці повернуться додому з перемогою. Обидва рази, коли «Ліон» приймав «Стару синьйору» у себе вдома, він програвав 0:1. Більш того, «Ліон» взагалі ніколи не перемагав «Ювентус» і програв шість з останніх семи протистоянь 1/8 фіналу.

Найбільш непередбачувана пара цієї стадії плей-офф «Реал» - «Манчестер Сіті». Parimatch дає кожній команді по 37% на перемогу і 26% на нічию. Минулого разу команди зустрічалися в півфіналі і тоді за два матчі забили лише один м'яч, який і вивів мадридців у фінал. Також багато залежатиме від того, який настрій зараз у британців. Загроза дискваліфікації з Ліги чемпіонів на два сезони може гнітюче вплинути на команду.