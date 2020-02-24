Фанати голосно зустріли прибуття Мессі в Неаполь на матч Ліги чемпіонів

Футбольні фанати 32-річного аргентинського нападника “Барселони” Ліонеля Мессі голосно зустріли його прибуття в Неаполь на матч Ліги чемпіонів.

Уболівальники скандували ім’я Ліонеля Мессі під час прибуття автобусу з його командою на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Наполі", який відбудеться завтра, 25 лютого. Про це повідомляє Ua-football.

“Натовп уболівальників оточив автобус каталонців, коли футболісти прибули в готель. Із самого початку фанати почали скандувати ім'я Ліонеля Мессі. Також уболівальники не забули і півзахисника Артуро Відаля, який виступав за "Ювентус", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перший поєдинок між “Наполі” і каталонською “Барселоною” у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 25 лютого і розпочнеться о 22.00. Також цього дня зіграють "Челсі" (Англія) і "Баварія" (Німеччина).

26 лютого відбудуться поєдинки: "Ліон" (Франція) - "Ювентус" (Італія), "Реал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія). Матчі у відповідь намічені на 17-18 березня.

Фото: AP Photo