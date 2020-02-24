Київські школярі вибороли Суперкубок чемпіона на змаганнях Cool games-2020

Збірна команда міста Київ виборола Суперкубок чемпіона на Всеукраїнських змаганнях серед школярів Cool games-2020.

Змагання відбулися за підтримки Parimatch Foundation, повідомляє пресслужба благодійного фонду.

Організатори змагань - Комітет з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України й Українська федерація учнівського спорту. Завдяки Parimatch Foundation, переможці та призери фіналу всіх вікових категорій отримали сертифікати на купівлю спортивного інвентарю для змагань «Cool Games».

З вересня 2019 року по лютий 2020 року в Україні проводилися регіональні відбіркові етапи других Cool Games. У них взяло участь майже 100 тисяч учнів. За період відбіркових змагань понад 700 учителів фізичної культури з усіх областей долучились до 25 навчальних семінарів цього унікального проєкту. У всеукраїнському фіналі змагались 550 учнів закладів загальної середньої освіти.

«Головною метою для нас є залучення якомога більше дітей до нашого проєкту. Цього року участь у відбіркових змаганнях взяло близько ста тисяч школярів з усіх областей України. За кілька років, переконаний, ми збільшимо цю цифру до одного мільйона» – зазначив голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України Вадим Стеценко.

У видовищних фіналах перемоги здобули: 1 віковий дивізіон (2009–2010 рр.) – Волинська область; 2 віковий дивізіон (2006–2008 рр.) – Волинська область; 3 віковий дивізіон (2002–2005 рр.) – м. Київ. Переможці старшого, третього вікового дивізіону вже в березні представлятимуть Україну на World ISF Educational Games (м. Афіни – Олімпія, Греція).

«Змагання показали, наскільки нашим школярам подобаються інноваційні драйвові естафети. Шалений азарт, невтомна підтримка один одного та команд-суперниць, витримка, бажання перемогти – всього сповна було під час фінальної частини Крутих ігор» – сказав президент Української федерації учнівського спорту Роман Греба.

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«Для Parimatch Foundation важливими завданнями є залучення дітей до занять спортом, надання рівних можливостей для кожного. І ключову роль у цьому процесі відіграють вчителі фізкультури, які є локальними амбасадорами здорового способу життя. Нові підходи в навчанні вчителів фізкультури дозволять дітям розвивати фізичну культуру, формувати цінності нового покоління. Саме тому ми підтримали проєкт Cool Games, який об'єднав вчителів і дав дітям відмінні можливості для розкриття свого потенціалу через новий формат на уроках фізкультури», – зазначила Катерина Білоруська, президент Благодійного фонду Parimatch Foundation.

Успішність Cool Games було відзначено Міжнародною федерацією учнівського спорту та в листопаді 2019 року у Києві відбувся перший Міжнародний спортивно-масовий захід серед школярів «World Cool Games». World Cool Games включено до річного календарного плану заходів ISF. Проведення заплановано у 2020 році в Україні.

Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед школярів «Cool Games» – це унікальний український проєкт, започаткований у 2018 році. Фінал зібрав переможців відбіркових етапів з 25-ти регіонів України.

Фото: schoolsport.com.ua, Parimatch Foundation