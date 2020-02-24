Виступ Марченка у фіналі турніру АТР в Бергамо скасували через коронавірус

Фінал в одиночній сітці турніру ATP в італійському місті Бергамо, в якому мав виступити український тенісист Ілля Марченко, скасований через коронавірус.

Указ про скасування всіх спортивних змагань у північних регіонах Венето і Ломбардія підписав прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє БТУ.

“Одиночний фінал в Бергамо був скасований за розпорядженням прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, який підписав указ про скасування всіх спортивних змагань у північних регіонах Венето і Ломбардія”, - йдеться в повідомленні.

У цих регіонах зафіксовані випадки захворювання вірусом.

У фіналі 23 лютого мав відбутися поєдинок Ілля Марченко (Україна, 253) - Енцо Куако (Франція, 208). Обидва фіналісти отримали по 3 тис. 650 євро призових і 48 рейтингових очок за перемоги у півфіналах.

У півфіналі турніру Internazionali di Tennis із призовим фондом 46 тис. 600 євро Ілля Марченко переміг Уго Гастона із Франції з рахунком 4:6, 6:4, 6:4.

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Зазначимо, що Ілля Марченко цього тижня піднявся на 211 місце (+42) в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР).