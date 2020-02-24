Бокс: Гірн має намір організувати бій Джошуа - Ф'юрі

Промоутер Едді Гірн має твердий намір організувати об'єднувальний бій між британськими боксерами Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі.

Варто зробити все, аби цей поєдинок відбувся, заявив Гірн в інтерв'ю Sky Sports.

"Бій Джошуа - Ф'юрі відбудеться. Я зроблю все, щоб його організувати. Усі хочуть побачити цей бій - Джошуа, Ф'юрі, MTK, Top Rank, Френк Воррен, Matchroom", - сказав менеджер.

Тайсон Ф'юрі минулого вікенду завоював чемпіонський титул за версією WBC, перемігши у сьомому раунді технічним нокаутом американця Деонтея Вайлдера.

Джошуа на червень запланував чемпіонський бій проти болгарина Кубрата Пулєва.

На фото: Ентоні Джошуа.