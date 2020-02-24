В антидопінговому центрі України прокоментували “справу Бесєдіна”

Заступник директора Національного антидопінгового центру України Ярослав Кручек прокоментував ситуацію з можливим вживанням забороненої речовини форвардом київського футбольного клубу “Динамо” Артемом Бесєдіним.

Ярослав Кручек в ефірі програми “Великий футбол”, зокрема, зазначив, що покарання можуть нести і футболіст, і лікар, якщо це він призначив препарат, що містить заборонену речовину.

“Не у всіх випадках порушення антидопінгового правила пов'язано з конкретною речовиною. Це перше. Друге - відсторонення застосовують на підставі можливого порушення антидопінгового правила, знову ж таки - воно не завжди може бути пов'язано з забороненою речовиною.

Якщо проба позитивна, сторона спортсмена повинна отримати копію результату аналізу лабораторії, де має бути вказано знайдена речовина. Якщо це не пов'язано з пробою, то можуть бути будь-які інші факти, тому ніхто очевидно не знає. У цьому випадку немає обов'язків у УЄФА повідомляти про знайдену речовину.

Якщо стає відомим факт, що це особа зі спортивного оточення призначила заборонену речовину, почнеться паралельне справа - звинувачення лікаря в порушенні антидопінгового правила, призначенні забороненої речовини. Вона йтиме окремо, з іншим набором свідків, пояснень тощо.

Покарання для лікарів - відсторонення від спортивної діяльності. Він не зможе бути лікарем у спорті.

Для футболіста покарання: мінімум - попередження, максимум - довічне. Якщо це друге порушення антидопінгового правила, то довічне відсторонення. Якщо перше порушення - 4 роки, це максимальні санкції”, - цитує Кручека Tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що “Динамо” тимчасово відсторонило головного лікаря від роботи з командою через можливе вживання допінгу нападником “Динамо” Артемом Бесєдіним, який у листопаді 2019 року провалив допінг-тест за підсумками матчу з “Мальме” (3:4) у груповому раунді Ліги Європи.

Гравцю загрожує чотири роки дискваліфікації. Наразі він тимчасово відсторонений від футбольної діяльності.

Фото: ФК "Динамо"