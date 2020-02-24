Троє українців виступлять на турнірі АТР у Франції

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко стартують в одиночному розряді великого челленджера ATP із призовим фондом 92 тис 40 євро у французькому місті По.

Стаховський посіяний на турнірі під шостим номером і вступить у боротьбу з другого раунду, повідомляє Укрінформ.

Перший суперник Сергія визначиться у протистоянні австрійця Лукаса Мідлера та росіянина Теймураза Габашвілі.

Марченко у першому колі поміряється силами із представником Німеччини Матіасом Бахінгером.

У парному розряді турніру в По Україну представлятимуть Стаховський та Денис Молчанов, партнерами у яких будуть відповідно Елліот Беншетрі (Франція) і Чен-Пен Сє (Тайвань).

Змагання завершаться 1 березня.

На фото: Сергій Стаховський.