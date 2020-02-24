Сестри Кіченок пройшли перше коло парної сітки турніру WTA в Досі

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок успішно подолали стартовий бар'єр парного розряду на турнірі WTA Premier 5 Qatar Total open в Досі (Катар) із призовим фондом 3 млн 240 тис 445 дол.

У матчі першого кола уродженки Дніпра перемогли сильну нідерландско-німецьку пару Кікі Бертенс/Юлія Гергес - 7:5, 1:6, 10:3, повідомляє Укрінформ. Наступними суперницями українок стануть лідери посіву Сє Шувей з Тайваню та Барбора Стрицова з Чехії. Читайте також: Світоліна опустилася на 7-е місце в рейтингу WTA А ось інша українська пара Еліна Світоліна/Даяна Ястремська програла бельгійці Кірстен Фліпкенс та американці Бетані Маттек-Сендс - 3:6 3:6.