Марта Костюк виграла турнір ITF у Каїрі

17-річна українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру ITF W60 у Каїрі (Єгипет).

Фінальний поєдинок Марта Костюк (Україна) - Альона Большова (Іспанія, 3), який відбувся вчора ввечері, завершився з рахунком 6:1, 6:0. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 54 хвилини. Українка виграла 5 геймів на подачі суперниці, яка не реалізувала жодного з трьох брейк-поїнтів.

Цей титул став для Марти Костюк третім в її професіональній кар'єрі: 2017 року вона стала чемпіонкою 25-тисячника в Дунакесі (Угорщина), а в лютому 2018-го виграла 60-тисячник в Берні (Австралія).

Як повідомлялося, Марта Костюк у парі з росіянкою Каміллою Рахімовою виграла також і парний титул у Каїрі.

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За підсумками змагань на Zed Open Women's Tennis 60k (ITF World Tennis Tour) 17-річна киянка повернеться до топ-150 світового рейтингу.

Фото: Jimmie48 Photography