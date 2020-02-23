В Італії відклали футбольні матчі Серії А через коронавірус

Сьогодні не гратиме клуб Руслана Малиновського – «Аталанта».

Матчі 25-го туру футбольного чемпіонату Італії (Серії А) «Інтер» - «Сампдорія», «Аталанта» - «Сассуоло» і «Верона» - «Кальярі» сьогодні не відбудуться у зв'язку із загрозою поширення коронавіруса, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Таке рішення прийняв Вінченцо Спадафора, міністр молодіжної політики і спорту Італії. Згідно з його розпорядженням, відклали всі спортивні заходи в регіонах Ломбардія і Венето.

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У регіоні Венето від хвороби помер 78-річний чоловік, а в Ломбардії померла 75-річна жінка. Кількість хворих в цих регіонах обчислюється десятками, також зафіксовані поодинокі випадки в П'ємонті і Емілії-Романьї. Уряд Італії ізолював 10 міст.