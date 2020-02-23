Калініна пробилася у фінал кваліфікації тенісного турніру в Акапулько

Українка Ангеліна Калініна успішно подолала стартовий відбірковий бар'єр на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Акапулько (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У півфіналі кваліфікації Калініна (№141 світового рейтингу) обіграла словачку Крістіну Кучову (№175), повідомляє Укрінформ.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1 на користь українки.

За вихід до основної сітки змагань Калініна зустрінеться з китаянкою Сію Ван (№128), яка взяла гору над японкою Майо Хібі (№161) - 6:3, 6:4.

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Відзначимо, що турнір WTA в Акапулько двічі вигравала українка Леся Цуренко (2017, 2018).