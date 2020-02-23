«Реал» програв «Леванте» і втратив лідерство в чемпіонаті

Мадридський клуб не може виграти вже два матчі.

В матчі 25 туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) мадридський «Реал» несподівано поступився на виїзді «Леванте» (0:1) і втратив лідерство, повідомляє Укрінформ.

«Реал» мав велику перевагу за моментами, але програв після голу Луїса Моралеса на 79-й хвилині.

Мадридці втратили можливість обійти «Барселону» в Ла Лізі. У «Реала» залишається 53 очки після 25 турів, каталонці попереду на 2 очка. 1 березня «Реал» прийматиме «Барселону» на «Сантьяго Бернабеу».