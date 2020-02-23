Чемпіонат світу з біатлону в Італії завершують мас-старти

У заключний день 54-го чемпіонату світу з біатлону в Антгольці-Антерсельві (Італія) у неділю, 23 лютого, відбудуться жіноча та чоловіча гонки з масовим стартом.

У жінок на дистанції 12,5 км о 13.30 за київським часом Україну представлятиме Олена Підгрушна, яка отримала 22-й стартовий номер, повідомляє Укрінформ. Чоловічий мас-старт на 15 км, який розпочнеться о 16.00, пройде за участю українця Дмитра Підручного (№27). Біатлонний сезон продовжить чемпіонат Європи, який з 26 лютого по 1 березня прийматимуть Раубічі (Білорусь). Читайте також: Українки здобули "бронзу" чемпіонату світу з біатлону в Італії Наступний чемпіонат світу у 2021 році пройде у Поклюці (Словенія).