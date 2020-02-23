Ф'юрі переміг Вайлдера технічним нокаутом

Британець став новим чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі технічним нокаутом переміг американця Деонтея Вайлдера і завоював титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC, повідомляє Укрінформ.

В Лас-Вегасі Ф'юрі краще почав поєдинок і вже в третьому раунді відправив Вайлдера в нокдаун. У п'ятому раунді Деонтей вдруге впав від удару британця. Тайсон спробував добити суперника, але американець протримався.

Тайсон продовжив домінувати в рингу і в сьомому раунді суддя вирішив припинити побиття Вайлдера і зупинив бій.

Нагадаємо, що перший поєдинок Ф'юрі і Вайлдера відбувся в грудні 2018 року і завершився нічиєю. Тоді американець зберіг чемпіонський титул.