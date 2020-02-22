Бокс: Берінчик переміг Сармієнто, захистивши пояс WBO International

У головному поєдинку вечора боксу в Броварах чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Берінчик переміг аргентинця Ектора Сармієнто.

Про це овідомляє Укрінформ.

Денис Берінчик переміг Ектора Сармієнто і захистив титул WBO International в легкій вазі. Українець мав суттєву перевагу в більшості раундів і переміг рішенням суддів – 117:111, 117:111, 118:110.

Бокс: Берінчик переміг Сармієнто / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

В інших боях вечора боксу в Броварах українець Максим Бурсак переміг рішенням суддів Максима Смирнова в рейтинговому бою в суперсередній вазі.

Бокс: Бурсак переміг Смирнова / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

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Українець Дмитро Митрофанов переміг рішенням суддів Улугбека Собірова (Узбекистан) в рейтинговому бою в середній вазі.

Бокс: Митрофанов переміг Собінова / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Нагадаємо, у минулому році Денис Берінчик двічі успішно захистив чемпіонський титул в поєдинках з японцем Ніхіто Аракавою в квітні і Патрісіо Лопесом Морено в жовтні.