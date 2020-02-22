Покер Мессі приніс «Барселоні» перемогу і вивів на перше місце

Каталонці розгромили вдома «Ейбар».

«Барселона» розгромила «Ейбар» на своєму полі (5:0) в матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга), повідомляє Укрінформ.

«Барселона» здобула переконливу перемогу завдяки покеру Мессі. Ще один гол на рахунку Артура. Відзначимо, що три м’ячі Мессі забив ще до перерви.

Ліонель Мессі не забивав в чотирьох попередніх матчах за каталонців. Після сьогоднішнього матчу він лідирує серед бомбардирів Лі Ліги, у нього 18 голів.

«Барселона» вийшла на перше місце в Ла Лізі, набравши 55 очок. Каталонців може обійти мадридський «Реал». Сьогодні команда Зідана зіграє на виїзді проти «Леванте».