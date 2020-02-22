Збірна Франції виграла чоловічу естафету чемпіонату світу з біатлону

Біатлоністи збірної Франції стали у суботу переможцями у класичній естафеті 4х7,5 км чемпіонату світу Антгольці-Антерсельві (Італія).

Емільєн Жаклен, Мартен Фуркад, Сімон Дестьє та Кентен Фійон Має фінішували з часом 1 година 12 хвилин 35,9 секунди і припустилися 4 промахів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.

Другою була команда Норвегії (21,5 відставання; 9 промахів; 1 штрафне кола), третью - Німеччини (+36,2; 8; 1).

Збірна України (Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний) завершила гонку на 12-й позиції (+3.52,5; 14; 2).

Загалом в естафеті взяли участь 27 команд.

Нагадаємо, у жіночій класичній естафеті збірна України у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної здобула сьогодні бронзову медаль.

Змагальна програма світової першості завершиться 23 лютого масстартами.