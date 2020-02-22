Костюк обіграла Снігур і виступить і фіналі турніру ITF в Каїрі
Укрінформ
Українська тенісистка Марта Костюк здобула у суботу право виступати у фінальній зустрічі турніру ITF у столиці Єгипту із призовим фондом у 60 тис дол.
У півфіналі Марта (№168 WTA) перемогла співвітчизницю Дар'ю Снігур (231) - 7:5, 7:6 (7:4), повідомляє Укрінформ.
Киянки провели на корті 1 годину 52 хвилини.
У титульному поєдинку турніру в Каїрі суперницею Марти Костюк стане переможниця матчу Тереза Мрдежа (Хорватія, 251) - Альона Большова (Іспанія, 108).