В Італії провели обшуки у російських біатлоністів
Про це повідомили у відділенні Корпусу карабінерів провінції Больцано, повідомляє ТАСС.
«Обшуки були проведені співробітниками підрозділу карабінерів з охорони здоров'я (NAS) Тренто за ордером прокуратури Больцано через підозри щодо одного з російських спортсменів і його тренера в допінгу. Слідчі дії ще тривають», - наголосив представник Корпусу карабінерів.
Зазначається, що в суботу італійська поліція провела обшуки в готелі збірної Росії з біатлону на чемпіонаті світу після звернення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
За інформацією ЗМІ, мова йде про Євгена Гаранічева, Олександра Логінова і тренера Олександра Касперовича.
Як повідомив глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчов, звернення до правоохоронних органів з боку міжнародної організації пов'язано з тим, що особистий тренер Логінова Олександр Касперович знаходиться в команді РФ на чемпіонаті світу не з власної акредитації.
Чемпіонат світу з біатлону проходить в Італії з 13 лютого. Російська збірна посідає четверте місце в медальному заліку. Обидві медалі («золото» в спринті і «бронзу» в гонці переслідування) їй приніс Олександр Логінов. 22 лютого він разом з Євгеном Гаранічевим заявлений на естафетну гонку, початок її о 15:45 (Київ).
У 2015 році рішенням Міжнародного союзу біатлоністів Олександр Логінов був дискваліфікований на два роки за вживання забороненого медичного препарату.