В Італії провели обшуки у російських біатлоністів

Поліція Італії провела обшуки в готельних номерах російських біатлоністів, що беруть участь в чемпіонаті світу в італійському Антхольці, через підозри у допінгу.

Про це повідомили у відділенні Корпусу карабінерів провінції Больцано, повідомляє ТАСС.

«Обшуки були проведені співробітниками підрозділу карабінерів з охорони здоров'я (NAS) Тренто за ордером прокуратури Больцано через підозри щодо одного з російських спортсменів і його тренера в допінгу. Слідчі дії ще тривають», - наголосив представник Корпусу карабінерів.

Зазначається, що в суботу італійська поліція провела обшуки в готелі збірної Росії з біатлону на чемпіонаті світу після звернення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

За інформацією ЗМІ, мова йде про Євгена Гаранічева, Олександра Логінова і тренера Олександра Касперовича.

Як повідомив глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Володимир Драчов, звернення до правоохоронних органів з боку міжнародної організації пов'язано з тим, що особистий тренер Логінова Олександр Касперович знаходиться в команді РФ на чемпіонаті світу не з власної акредитації.

Чемпіонат світу з біатлону проходить в Італії з 13 лютого. Російська збірна посідає четверте місце в медальному заліку. Обидві медалі («золото» в спринті і «бронзу» в гонці переслідування) їй приніс Олександр Логінов. 22 лютого він разом з Євгеном Гаранічевим заявлений на естафетну гонку, початок її о 15:45 (Київ).

У 2015 році рішенням Міжнародного союзу біатлоністів Олександр Логінов був дискваліфікований на два роки за вживання забороненого медичного препарату.