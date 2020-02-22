На ЧС з біатлону поліція шукала допінг у росіян: Україна заперечує свою причетність до скандалу

Володимир Бринзак заперечує, що один з підозрюваних у транспортуванні допінгу приїхав на ЧС по українській акредитації.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заперечив інформацію про те, що російський тренер Олександр Касперович отримав українську акредитацію на чемпіонат світу в Антхольц-Антерсельві, повідомляє biathlon.com.ua. Сьогодні поліція Італії провела обшуки в готелі збірної Росії. Підстава для обшуків – Касперович займався транспортуванням допінгу і порушив правила акредитації.

«Інформація про те, що українська делегація видала акредитацію за своєю квотою тренеру Олександру Касперовичу, не відповідає дійсності. Він не жив по українській акредитації в Антхольці, але в день гонки переслідування попросив акредитаційну карту у одного з членів нашої делегації і з цією картою потрапив на трасу, щоб підказувати інформацію своєму спортсмену.

Порушення помітив спортивний директор IBU, який зв'язався з нами з вимогою здати акредитацію для її анулювання. Цю вимогу ми виконали і надали пояснення IBU. Вчора ж ця акредитація нам була видана знову і нею користується наш представник.

Ні поліція, ні хто-небудь інший не вилучав українську акредитацію у тренера Касперовича. Після встановлення фактів і наших пояснень, інших питань чи претензій з боку IBU до нас не було», - сказав Бринзак.

Відзначимо, що поліція Італії вилучила телефон і комп'ютер біатлоніста Олександра Логінова (його особистий тренер – Олександр Касперович). Росіянин на чемпіонаті світу в Антхольц-Антерсельві виграв золоту медаль в спринті і бронзову - в гонці переслідування.

Сьогодні на ЧС відбудуться класичні естафети. Початок жіночої гонки о 12:45 за київським часом, чоловічої – о 15:45.