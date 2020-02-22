Чемпіонат світу з біатлону: сьогодні - класичні естафети

На 54-му чемпіонаті світу з біатлону, який триває в Антгольці-Антерсельві (Італія), у суботу, 22 лютого, відбудуться жіноча та чоловіча естафети.

У жіночій гонці 4х6 км о 12.45 за київським часом Україну представлятимуть Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна, які отримали 7-й стартовий номер, повідомляє Укрінформ. Чоловіча естафета 4х7,5 км, яка розпочнеться о 15.45, пройде за участю українців Артема Прими, Сергія Семенова, Руслана Ткаленка та Дмитра Підручного (№9). Читайте також: Норвегія виграла синглмікст ЧС з біатлону, Україна - десята Чемпіонат світу завершиться 23 лютого мас-стартами.