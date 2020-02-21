Ярмоленко ще не готовий повернутися до командних тренувань

Український півзахисник «Вест Гема» відновлюється після травми.

Головний тренер «Вест Гема» Девід Мойєс прокоментував готовність українського вінгера Андрія Ярмоленка. Українець продовжує відновлення після травми стегна, повідомляє клубний сайт.

«Він трохи тренувався протягом тижня і побув з командою. Однак Андрій не брав участі в основних заняттях. Думаю, він поки не готовий приєднатися до команди», - розповів Мойєс.

В останній раз півзахисник збірної України виходив на поле 14 грудня в матчі з «Саутгемптоном».

У нинішньому сезоні Ярмоленко зіграв в 15 матчах за «Вест Гем». Він забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.

«Вест Гем» йде на 18-му місці АПЛ, набравши 24 очки після 26 турів. У наступному матчі команда Мойеса зіграє на виїзді проти лідера «Ліверпуля» 24 лютого.