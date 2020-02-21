На матчах збірної організують безкоштовні сімейні сектори – Павелко

Сімейні сектори з'являться вже в найближчих матчах збірної: 26 травня в Харкові проти Кіпру, 2 червня в Києві проти Північної Ірландії, 7 червня у Львові проти Ізраїлю.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко пропонує організувати безкоштовні сімейні сектори на матчах національної збірної. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вперше матч «Динамо» - «Ворскла», який повинен проходити без глядачів, відвідають виключно діти. Звичайно, в супроводі дорослих.

У зв'язку з цим у мене з'явилася ідея: організувати безкоштовні сімейні сектори для уболівальників на домашніх матчах національної збірної. Це буде відмінний стимул для батьків приводити малюків на стадіон і разом підтримувати головну команду країни.

Звичайно, кількість місць в таких секторах буде обмежено, а всі деталі їх організації пізніше опублікують на офіційних ресурсах УАФ.

Сімейні сектори з'являться вже в найближчих матчах збірної, які відбудуться 26 травня в Харкові проти Кіпру, 2 червня в Києві проти Північної Ірландії, 7 червня у Львові проти Ізраїлю», - написав Павелко.

Нагадаємо, крім трьох домашніх поєдинків перед чемпіонатом Європи-2020 збірна України проведе два виїзних товариських матчі проти Франції (27 березня) і Польщі (31 березня).