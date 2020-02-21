«Динамо» пускатиме на матч з «Ворсклою» усіх дітей до 14 років

Київський клуб також запрошує на матч 22 лютого дітей із загальноосвітніх шкіл.

«Динамо» виступило з роз'ясненням з питання доступу глядачів на матч з «Ворсклою» в 19-му турі УПЛ, повідомляє офіційний сайт киян.

«Право на безкоштовне відвідування матчу відповідно до п. «Е» ст. 26 регламенту інфраструктури стадіонів та заходів безпеки проведення змагань з футболу отримують діти - учні загальноосвітніх шкіл міста та діти-вихованці футбольних шкіл міста (в належному супроводі).

Вхід на матч здійснюється на безкоштовній основі за наявності відповідних запрошень (або інших документів, що засвідчують право відвідування матчу) через центральні вхідні ворота стадіону «Динамо» 22 лютого, починаючи з 16-ї години», - сказано в повідомленні «Динамо».

18 лютого УАФ дозволила відвідування матчу «Динамо» - «Ворскла» дітьми до 14 років тільки з футбольних шкіл.

«Динамо» відповіло, що УАФ порушила право дітей із загальноосвітніх шкіл та батьків на відвідування матчу з «Ворсклою», який повинен пройти без глядачів через рішення КДК УАФ у справі расизму в бік Тайсона.

Після цього УАФ відповіла, що надала б рекомендації, якби «Динамо» повідомило, що планується присутність дітей не лише з футбольних шкіл.

Нагадаємо, матч «Динамо» - «Ворскла» відбудеться 22 лютого, початок - о 17:00.