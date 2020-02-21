Вайлдер - Ф'юрі: друга серія

Головний бій року у суперважкій вазі, шанси суперників майже рівні.

У ніч на 23 лютого в Лас-Вегасі відбудеться другий бій між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі. Ці боксери вже зустрічалися в кінці 2018 року, втім сильнішого визначити так і не змогли. Після 12 раундів напруженого поєдинку судді порахували нічию.

Як і тоді, на кону стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC (11-й захист Вайлдера), а також вакантний титул за версією The Ring. Ф'юрі ж після перемоги над Володимиром Кличком всі свої звання розгубив, але, продовжує залишатися одним з найсильніших боксерів в суперважкій вазі (хевівейті).

Деонтей і Тайсон після тієї нічиєї встигли провести по два поєдинки, в яких здобули перемоги. Інтерес до їх другої зустрічі поступово розігрівався, що зробило поєдинок одним з найбільш очікуваних. Зросли і гонорари боксерів. Якщо минулого разу Вайлдер отримав 14 мільйонів доларів, а Ф'юрі - 10, то тепер їх дохід складе 25 мільйонів доларів у Тайсона і 35 - у Деонтея.

Що ж стосується шансів на перемогу, то вони приблизно рівні. Аналітики Parimatch дають чинному чемпіону 49% проти 46% у претендента, ще 5% на те, що повториться нічия.

Вайлдер серйозний панчер, на його рахунку 41 нокаут в 43 поєдинках. У Тайсона 20 нокаутів в 30 боях. При цьому обидва боксери залишаються непереможеними. В першому бою з Вайлдером Ф'юрі двічі опинявся в нокдауні, але обидва рази впевнено підіймався і продовжував поєдинок. Аби ще більше принизити суперника, Деонтей заявляв, що ударів Тайсона він практично не відчував.

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Варто відзначити, що бій з Вайлдером був для Ф'юрі третім за рік. А ще до цього Тайсон робив паузу в кар'єрі на 2,5 року. Тобто, він не вважав себе повною мірою готовим до бою з чемпіоном, але, все одно витримав іспит. Зараз британець в кращій формі і цей поєдинок повинен стати ще більш видовищним і абсолютно непередбачуваним.