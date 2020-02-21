Лопатецька не змогла дограти свій стартовий матч у кваліфікації турніру WTA в Досі

Українська тенісистка Дар’я Лопатецька не змогла дограти свій стартовий матч у кваліфікації турніру Qatar Total Open (WTA Premier 5) із призовим фондом 3 млн 240 тисяч 445 доларів у Досі (Катар).

Поєдинок Дар’я Лопатецька (Україна) - Бернарда Пера (США, 3) першого кола кваліфікації завершився відмовою української тенісистки при рахунку 3:6, 0:3. Про це повідомляє БТУ.

Раніше сьогодні свій стартовий матч у кваліфікації турніру в Досі програла Леся Цуренко.

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Нагадаємо, що змагання в основній сітці, де Україну представлятимуть Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, стартують 24 лютого і триватимуть до 1 березня.