Трансферний бан “Олександрії”: клуб має виплатити $233 тисячі боргу Барішичу

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) роз’яснила природу боргу, через який “Олександрія” отримала заборону на реєстрацію гравців в Україні та міжнародних змаганнях УЄФА.

У відповіді ФІФА на запит Sport Arena, зокрема, йдеться про борг колишньому гравцю “Олександрії” Йосипу Барішичу, який у сумі складає 233 000 доларів плюс відсотки.

“Ми можемо підтвердити, що рішення у цій справі було прийнято Палатою з вирішення спорів 27 травня 2014 року. ПРС зобов'язала клуб ПФК “Олександрія” виплатити гравцю Барішичу 80000 доларів США плюс відсотки в якості невиплаченої винагороди і компенсацію у розмірі 153000 доларів США плюс відсотки.

Крім того, зверніть увагу, що 25 вересня 2019 року Дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення в зв'язку з невиконанням вищезгаданого рішення, прийнятого ПРС. До клубу було застосовано штраф у розмірі 15 000 швейцарських франків, і йому було надано останній пільговий період у 30 днів для виплати суми до сплати кредиторові. Оскільки клуб не виплатив цю суму у встановлені терміни, Дисциплінарним комітетом ФІФА був накладений трансферний бан, який буде скасовано після погашення заборгованості перед кредитором”, - зазначили у ФІФА.

Як повідомлялося, “Олександрія” отримала заборону на реєстрацію нових гравців в Україні і всіх міжнародних змаганнях під егідою УЄФА. Дана заборона діятиме до повного виконання рішень органів правосуддя ФІФА. “Олександрія” намагалася оскаржити дане рішення у зв'язку з тим, що борг утворив ПФК “Олександрія”, а нинішній ФК “Олександрія” є іншою юридичною особою.

Наразі футболісти "Олександрії" готуються до матчу з ковалівським "Колосом", який відбудеться 23 лютого в рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.

Фото: fco.com.ua